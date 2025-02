Eurobank collabora con LTIMindtree per un programma tecnologico di banking pluriennale

Conferma il rapporto con l'apertura di un Global Delivery Center a Pune, India

PUNE, India e ATENE, Grecia: Eurobank S.A. (“Eurobank”) , una controllata di “Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.” (“Eurobank Holdings”) un importante gruppo bancario ad Atene, Grecia, e LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, hanno unito le forze per avviare una collaborazione pluriennale reciprocamente vantaggiosa incentrata sul miglioramento dell'esperienza clienti migliorando le operazioni bancari e realizzando servizi IT innovativi per Eurobank e le sue controllate. La collaborazione è stata resa possibile da Fairfax Digital Services (A Fairfax Company) e comprenderà la creazione di un Global Delivery Center in India.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita