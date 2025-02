Frontgrade qualifica il primo convertitore DC-DC GaN di classe L e il filtro EMI complementare del settore

COLORADO SPRINGS, Colorado: Frontgrade Technologies, fornitore leader di elettronica mission critical per le applicazioni spaziali e militari, è diventata la prima azienda a qualificare con successo per gli standard della classe L il suo convertitore DC-DC al nitruro di gallio (GaN) e il filtro complementare di interferenza elettromagnetica (EMI). Secondo la specifica MIL-PRF-38534 della Defense Logistics Agency, la qualifica di classe L verifica la capacità di questi dispositivi di rispondere ai requisiti più severi, in termini di performance, delle missioni spaziali dall'orbita terrestre bassa (LEO) fino all'orbita geostazionaria (GEO).

I nuovi convertitori isolati a stadio singolo targato Frontgrade sfruttano l'avanzata tecnologia FET GaN per fornire ai progettisti dei veicoli spaziali i moduli di conversione di tensione più efficienti del settore oggi disponibili, che offrono un'efficienza del 93%.

Fonte: Business Wire

