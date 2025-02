Il successo del Privacy-Led Marketing porta Usercentrics a superare i 100.000 clienti B2B paganti

MONACO DI BAVIERA: In un’epoca in cui i brand adottano strategie incentrate sulla privacy per soddisfare le normative e rispondere alle aspettative dei consumatori in costante evoluzione, Usercentrics, l'azienda europea leader nel settore delle tecnologie per la privacy, ha annunciato di aver oltrepassato i 100.000 clienti B2B a pagamento.

In un mondo dove quasi l'80% della popolazione è tutelato da una qualche forma di normativa sulla privacy, le aziende stanno adottando un approccio lungimirante, sfruttando il Privacy-Led Marketing per differenziarsi, promuovere un maggiore coinvolgimento dei clienti e costruire relazioni solide basate sulla fiducia.

Nel 2025 entreranno in vigore diverse normative destinate a plasmare ulteriormente il panorama globale della privacy. In quest’ottica, Usercentrics supporta oltre 600.000 organizzazioni in tutto il mondo attraverso i suoi servizi gratuiti e a pagamento. Tra le aziende che utilizzano le soluzioni di Usercentrics per soddisfare la crescente domanda di Privacy-Led Marketing ci sono importanti PMI ma anche aziende di grandi dimensioni, come Daimler Truck AG e Konica Minolta.

L’introduzione di nuove normative e la maggiore consapevolezza da parte dei consumatori spingono le aziende a orientarsi verso soluzioni incentrate sulla privacy. Tutto ciò ha portato Usercentrics a registrare una crescita record e un aumento del fatturato su base annua del 65%, superando le previsioni condivise all'inizio dello scorso anno in un precedente comunicato stampa. L'azienda sta rafforzando la sua leadership di mercato a livello globale e si sta espandendo nel mercato nordamericano, dove la domanda di tecnologie per la privacy dei dati è in grande aumento.

“Dobbiamo il nostro successo del 2024 ad un team, una strategia e un processo di esecuzione forti, nonché alla trasformazione del mercato”, ha dichiarato Donna Dror, CEO di Usercentrics. “Nel 2025, siamo determinati a continuare a crescere. Guardando al futuro, ci impegneremo a innovare espandendo le nostre soluzioni e le nostre partnership per soddisfare la crescente domanda globale di strategie incentrate sulla privacy.”

Chi siamo

Usercentrics è un leader di mercato a livello globale nelle soluzioni per la privacy dei dati e la gestione del consenso. Le nostre soluzioni tecnologiche permettono di gestire il consenso degli utenti per siti web, app e TV connesse ad internet.

Usercentrics aiuta i propri clienti a raggiungere la conformità alla privacy in 195 Paesi e oltre 2,3 milioni di siti web e app. Possiamo contare su oltre 5.400 partner e gestiamo più di 7 miliardi di consensi su base mensile. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito web https://usercentrics.com/it/

Fonte: Business Wire

