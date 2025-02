Bentley Systems annuncia il bando di candidatura per i Going Digital Awards 2025

I vincitori saranno annunciati alla conferenza Year in Infrastructure 2025, che si terrà ad Amsterdam il 14 e 15 ottobre

EXTON, Pennsylvania: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi che sono aperte le candidature per i Going Digital Awards 2025. Questo rinomato programma globale premia i migliori progressi digitali nella realizzazione e nelle prestazioni dell'infrastruttura. Giurati indipendenti, composti da leader di pensiero ed esperti del settore, selezionano i vincitori tra i progetti infrastrutturali più straordinari del mondo. La scadenza per l'invio delle candidature è il 31 marzo 2025.

Negli oltre 20 anni di esistenza del concorso, sono stati premiati più di 5.250 progetti infrastrutturali tra i più importanti al mondo. Questo concorso, aperto a tutti gli utenti dei software Bentley, ha una portata globale e un'ampia gamma di categorie, che comprendono tutte le forme di progetti infrastrutturali e le loro fasi, dalla progettazione alla costruzione, fino alla gestione.

Saranno selezionati tre finalisti per ciascuna delle 12 categorie del concorso. I finalisti saranno ospiti di Bentley alla conferenza Year in Infrastructure e ai Going Digital Awards che si terranno ad Amsterdam il 14 e 15 ottobre 2025. Nell'ambito della conferenza, i finalisti vinceranno un viaggio all'evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards per presentare i loro progetti a una giuria indipendente di esperti del settore e ai principali rappresentanti della stampa. Oltre ai premi assegnati dalla giuria, i fondatori di Bentley premieranno progetti selezionati che rappresentano organizzazioni o individui che contribuiscono in modo significativo al progresso delle infrastrutture. I vincitori saranno annunciati il 15 ottobre durante la cerimonia di premiazione dei Going Digital Awards.

Le categorie dei Going Digital Awards 2025 includono:

Ponti e gallerie​

Città, campus e strutture

Edilizia​

Produzione di energia

Modellazione geospaziale e reality modeling

Project delivery​

Ferrovie e trasporti​

Strade e autostrade​

Ingegneria strutturale​

Modellazione e analisi del sottosuolo​

Trasmissione e distribuzione​

Acqua e acque reflue​

I progetti dei Going Digital Awards saranno anche presentati nell'Infrastructure Yearbook di Bentley, distribuito a un pubblico internazionale di funzionari governativi, influencer del settore, media, analisti del settore e utenti dei prodotti Bentley.

Per ulteriori informazioni sul programma Going Digital Awards 2025 o per candidare un progetto, visita il sito Web dei Going Digital Awards.

###

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura, comprende MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. I 5.200 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, Bentley Open, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, SYNCHRO e Seequent sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette interamente possedute.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita