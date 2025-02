Lime registra ricavi e redditività da record e un flusso di cassa positivo nel 2024

Lo slancio commerciale del leader mondiale della micromobilità si traduce in una crescita redditizia

Prenotazioni lorde per 810 milioni di dollari, ricavi netti per 686 milioni di dollari

L'EBITDA rettificato supera i 140 milioni di dollari, un aumento rispetto ai 94 milioni di dollari del 2023

Flusso di cassa libero positivo per il secondo anno consecutivo

SAN FRANCISCO: Lime, la più grande società al mondo di veicoli elettrici condivisi, oggi ha annunciato risultati finanziari non certificati da record per il 2024, che riflettono un costante slancio operativo e finanziario mentre l'Azienda esegue la sua missione di costruire un futuro in cui i trasporti sono condivisi, economici e privi di emissioni di anidride carbonica.

Principali dati finanziari dell'intero anno 2024 (non certificati)

Prenotazioni lorde di 810 milioni di dollari, che riflettono una crescita del 31% rispetto al 2023

Ricavi netti per 686 milioni di dollari, un aumento del 32% rispetto al 2023

Quarto anno consecutivo di crescita dei ricavi pari a oltre il 30%

EBITDA rettificato1 oltre 140 milioni di dollari, un aumento rispetto ai 94 milioni di dollari nel 2023, ossia una crescita su base annua pari al 49%

Margine di EBITDA rettificato1 oltre il 20%, ossia più di 200 punti base di espansione rispetto all'anno precedente

Flusso di cassa libero positivo per il secondo anno consecutivo

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita