Gli Emirati Arabi Uniti lanciano la navigazione senza GPS di nuova generazione e il controllo sicuro del volo per potenziare la sicurezza aerea

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Con l'influenza sempre maggiore delle tecnologie a duplice uso sulle economie di scala in tutto il mondo, ADASI, leader nella produzione di sistemi UAV, ha annunciato l'adozione di due tecnologie avanzate di volo autonomo da parte di VentureOne di Abu Dhabi: Perceptra, una nuova tecnologia di navigazione all'avanguardia senza GPS, e Saluki, una tecnologia di controllo di volo a sicurezza elevata, concepita per sistemi autonomi.

Queste tecnologie, entrambe sviluppate dal Technology Innovation Institute, sono state progettate per garantire operazioni sicure e resistenti negli ambienti più difficili. Sono state ottimizzate per i produttori di UAV, offrendo una maggiore resilienza, precisione e sicurezza per le operazioni aeree autonome. L'accordo tra VentureOne, ADASI e TII è stato formalizzato in occasione di IDEX 2025, la più grande fiera della difesa del Medio Oriente, durante la quale sono stati presentati Saluki e Perceptra.

La tecnologia GPS (Global Positioning System) è da tempo un pilastro della navigazione, che supporta applicazioni che vanno dall'uso quotidiano degli smartphone alle operazioni militari e di difesa essenziali. Tuttavia, questo ampio ricorso alla tecnologia GPS ha messo in evidenza vulnerabilità che possono essere sfruttate attraverso tecniche come il jamming e lo spoofing. Il jamming avviene quando i segnali sulla stessa frequenza sovraccaricano i ricevitori GPS, impedendo un rilevamento preciso della posizione, mentre lo spoofing implica la trasmissione di segnali contraffatti per ingannare i ricevitori e indurli a calcolare posizioni o tempi errati. Questi punti deboli comportano rischi significativi in tutti i settori che dipendono da una navigazione precisa, come i droni autonomi, l'aviazione commerciale e gli aerei militari.

Nel settore della difesa e della sicurezza, dei segnali GPS compromessi possono influire sul successo delle missioni e sulla sicurezza del personale, mentre nel settore dell'aviazione, gli errori di navigazione possono provocare deviazioni della traiettoria di volo e interruzioni operative, che hanno spinto l'industria aeronautica e le autorità di regolamentazione internazionali, come la IATA e l'autorità di regolamentazione europea EASA, a cercare soluzioni urgenti per le interferenze GPS, come segnalato da un report di Reuters nel 2024.

Per i sistemi autonomi come i droni e i veicoli a guida autonoma, l'incapacità di mantenere un posizionamento preciso può creare rischi per la sicurezza, in particolare in ambienti dinamici o a rischio elevato, dall'aviazione alla difesa. Poiché l'uso di sistemi che si affidano ai segnali GPS continua a crescere, la necessità di soluzioni di navigazione alternative e resilienti è diventata sempre più impellente. Perceptra e Saluki rispondono a molte delle numerose sfide odierne grazie alla navigazione avanzata basata sulla visione, e offrono prestazioni affidabili e resistenti.

Najwa Aaraj, CEO di TII, ha dichiarato: "Perceptra, con le sue capacità senza GPS, e Saluki, con la sua sofisticata architettura Zero Trust, rappresentano un netto miglioramento per la navigazione autonoma, con il potenziale di trasformare diversi settori. Dalla promozione di viaggi sicuri per i voli commerciali, alle missioni di ricerca e soccorso con una navigazione precisa, fino alla possibilità di una logistica urbana efficiente tramite droni per le consegne in città densamente popolate, queste tecnologie offrono vaste applicazioni nel mondo reale. La loro adattabilità le rende preziose anche nell'ambito nella difesa, garantendo operazioni sicure e flessibili anche negli ambienti più difficili. Questa collaborazione riflette il nostro impegno allo sviluppo di tecnologie avanzate e a duplice uso che rispondano sia alle esigenze civili che a quelle della difesa, posizionando gli Emirati Arabi Uniti come leader nei sistemi autonomi di prossima generazione".

Perceptra è un sistema basato sulla visione che garantisce una navigazione affidabile senza GPS, consentendo alle piattaforme aeree di operare in ambienti privi di GNSS. Il sistema è caratterizzato da un sistema di visual relocking, da bassi errori di navigazione e da una facile integrazione tra le piattaforme per l'intelligence, la sorveglianza, la ricognizione e la guerra elettronica.

Saluki è un controller di volo e un computer di missione sicuro e ad alte prestazioni dotato di architettura Zero Trust. Grazie alla compatibilità con PX4, alle funzionalità Gen AI e alla potenza di calcolo di 300 TOPS, supporta la gestione di più veicoli per applicazioni di difesa mission-critical.

"In ADASI integriamo solo le tecnologie più avanzate e testate sul campo per garantire che i nostri UAV operino con una precisione, una flessibilità e una sicurezza impareggiabili, anche negli ambienti più difficili", ha dichiarato Juma Al Kaabi, CEO di ADASI. "Perceptra e Saluki forniscono esattamente ciò di cui hanno bisogno gli UAV di nuova generazione: una navigazione sicura e indipendente dalla tecnologia GPS e il controllo della missione basato sull'IA".

"VentureOne si impegna a garantire che la ricerca all'avanguardia diventi realtà per avere un impatto positivo e trasformare i settori", ha dichiarato Reda Nidhakou, CEO ad interim di VentureOne. "Saluki e Perceptra sono solo due delle numerose innovazioni in arrivo che contribuiranno a garantire operazioni con i droni più resistenti e sicure in diversi settori, a partire da quello della difesa. Stiamo lavorando a un portafoglio più completo di autonomia e sicurezza aerea che rivestirà un ruolo centrale nelle future operazioni con i droni".

La scorsa settimana, TII ha annunciato la sua collaborazione con la General Civil Aviation Authority (GCAA) per sostenere le attività normative mediante lo sviluppo di metodologie avanzate per la progettazione dei corridoi aerei. Queste metodologie mirano a ottimizzare le rotte di volo e a ridurre il rischio di incidenti aerei in spazi aerei urbani complessi, garantendo una navigazione sicura ed efficiente per i taxi drone sia pilotati che a volo autonomo. Questi sforzi, insieme a Perceptra e Saluki, ribadiscono l'idea di Abu Dhabi di essere leader nella navigazione di prossima generazione e nell'autonomia alimentata dall'IA.

VentureOne e TII fanno parte dell'Advanced Technology Research Council (ATRC), che supervisiona l'ecosistema di ricerca e sviluppo di Abu Dhabi per promuovere lo sviluppo di tecnologie trasformative con impatto globale. ADASI fa parte di EDGE Group, multinazionale di tecnologia avanzata e difesa.

