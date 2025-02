La star del tennis azzurro Jasmine Paolini è la nuova atleta ambasciatrice di Amazfit

Grazie ai dispositivi intelligenti indossabili di Amazfit la Paolini potrà migliorare performance e recupero.

Il logo di Amazfit apparirà sull'abbigliamento di gara della Paolini.

MILPITAS, California: Amazfit, marchio di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP) e leader mondiale nei dispositivi intelligenti indossabili, oggi annuncia la sigla del fenomeno italiano del tennis e numero quattro della classifica internazionale Jasmine Paolini come nuovissima atleta partner globale dell'azienda. Nel quadro dell'accordo pluriennale e della partnership ufficiale per i dispositivi intelligenti indossabili, la Paolini rappresenterà Amazfit non solo esibendo il logo e indossando lo smartwatch di Amazfit durante le gare, ma anche utilizzando i dispositivi fitness indossabili del marchio, tra cui Helio Ring, per il monitoraggio del sonno e del recupero atletico.

Fonte: Business Wire

