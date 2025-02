Andersen lancia un servizio di consulenza globale in sei continenti, promuovendo la trasformazione del business

Andersen Consulting integra soluzioni basate sull'IA e per la trasformazione digitale con la competenza ineguagliata di Andersen Global in vari campi – fiscale, legale, valutazioni e mobilità globale

SAN FRANCISCO: Andersen sta ridefinendo il settore dei servizi professionali con il lancio di Andersen Consulting, una società di consulenza globale che integra soluzioni tecnologiche basate sull’IA, per la trasformazione digitale e per la strategia commerciale con la competenza ineguagliata di Andersen Global in vari campi – fiscale, legale, valutazioni e mobilità globale. L’approccio adottato da Andersen, esente da conflitti, offre un’alternativa indipendente ai tradizionali modelli di consulenza collocando l’impegno a dare assoluta priorità alle esigenze dei clienti alla base del nostro successo.

Una nuova era di servizi di consulenza multidimensionali e basati sull’IA

Oggigiorno le imprese devono far fronte a complessi problemi globali che richiedono più di quanto sia possibile ottenere con servizi di consulenza convenzionali. Andersen Consulting offre un approccio multidimensionale e integrato che combina competenza nella trasformazione del business, intelligenza artificiale, cybersecurity, sostenibilità e strategia digitale con le riconosciute capacità di Andersen Global in ambito fiscale e legale. Questa integrazione di tecnologie emergenti posiziona Andersen Consulting come il partner di elezione nel settore delle consulenze, del valore di un trilione di dollari.

“I nostri clienti cercano strategie innovative per essere in anticipo sui tempi in un mercato in evoluzione”, spiega Mark L. Vorsatz, presidente del Cda e Ceo Andersen Global. “Andersen Consulting è stata creata per aiutare le imprese a operare mentre è in corso di questa trasformazione. In appena sei mesi abbiamo avviato un’attività di consulenza in 66 paesi avvalendoci di 3.000 professionisti, mirando a realizzare ricavi per un miliardo di dollari entro tre anni”.

Che cosa distingue Andersen Consulting

A differenza delle quattro principali società di revisione contabile (le “Big Four”), che spesso operano in presenza di conflitti correlati agli audit, Andersen Consulting è indipendente e il suo focus è interamente sul cliente. “Questa libertà consente di offrire ai clienti indicazioni strategiche veramente obiettive per aiutarli a dare impulso all’efficienza, migliorare i processi decisionali e trasformare le operazioni”, aggiunge Vorsatz. Varie aziende del settore – Abbott, BMW, Cisco, Heineken, IKEA, ING, LEGO, Mercedes-Benz, Michelin, Microsoft, Pizza Hut/Sapphire, T-Mobile e Toyota – si sono rivolte a Andersen Consulting per ottenere soluzioni su misura.

“Gli amministratori delegati e i consigli di amministrazione ci confidano sempre che il modello di consulenza tradizionale è inadeguato”, conclude Vorsatz. “Ciò che desiderano è poter contare su una singola società in grado di fornire una gamma completa di servizi di consulenza. Andersen Consulting attua un approccio innovativo e improntato all’imprenditorialità che riunisce vasta competenza nel settore, tecnologie basate sull’IA e servizi di consulenza indipendenti”.

Leadership di lunga esperienza

Per dirigere questa attività di consulenza trasformativa Vorsatz ha scelto George Shaheen, l’ex Ceo di Andersen Consulting prima dello spin-off da Arthur Andersen. Si uniranno a lui alti dirigenti di altre società di consulenza di primo livello – “professionisti che comprendono la necessità di un modello di consulenza migliore: speciale, indipendente e creato per il futuro”, commenta Shaheen.

Aggiungendo: “Mettendo a frutto l’IA, la tecnologia e la sua vasta competenza globale, Andersen Consulting è posizionata in modo unico per competere con le Big Four, offrendo valore ineguagliato ad aziende pubbliche e private in tutto il mondo”.

Dimensioni globali e impatto immediato

“Con la presenza fisica più grande nel settore dei servizi professionali – in 179 paesi – Andersen offre una piattaforma globale senza pari”, approfondisce Shaheen. Così concludendo: “Tale portata consente di sviluppare soluzioni transfrontaliere, integrando tecnologia e servizi di consulenza in diversi settori e paesi”.

Informazioni su Andersen

Andersen, una delle società di servizi professionali multidimensionali in più rapida crescita, è il membro fondatore di Andersen Global, un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti in vari campi – fiscale, legale, mobilità globale, consulenze e valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 19.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 500 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici. Negli Stati Uniti Andersen impiega oltre 2.000 persone con sedi in 24 città. Per ulteriori informazioni visitare Andersen.com e AndersenConsulting.com.

Fonte: Business Wire

