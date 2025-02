Nel 2024 PPG e la PPG Foundation hanno investito 18,4 milioni di USD nelle comunità di tutto il mondo

PITTSBURGH: PPG (NYSE:PPG) e la PPG Foundation hanno annunciato oggi di aver investito 18,4 milioni di dollari statunitensi a livello globale nel 2024, un incremento di 900.000 USD rispetto al 2023. I finanziamenti del 2024 sono serviti a sostenere oltre 400 comunità partner e programmi che si concentrano sul progresso dell'istruzione e sull'offerta di sostenibilità alle comunità, promuovendo il volontariato dei dipendenti di PPG.

"Gli investimenti nei confronti delle comunità di PPG nel 2024 a livello globale hanno avuto come obiettivo ispirare gli studenti e gli aspiranti leader in ambito STEM, abbellire i quartieri e offrire ai nostri dipendenti un modo utile per contribuire alla comunità", ha dichiarato Malesia Dunn, direttore esecutivo della PPG Foundation e del settore della responsabilità sociale d'impresa a livello globale. "Ci siamo concentrati sulla creazione di comunità più vivaci, per ispirare la futura forza lavoro e sfruttare i talenti dei nostri dipendenti per creare impatti tangibili."

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita