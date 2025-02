Tula Technology nomina John Fuerst Presidente e Amministratore delegato

SAN JOSE, California: Il Consiglio di amministrazione Tula Technology, Inc., una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’efficienza dei sistemi di propulsione, come il software Dynamic Motor Drive® (DMD), ha nominato John Fuerst Presidente e Amministratore delegato con entrata in vigore il 1o marzo. R. Scott Bailey, che ha svolto questi due ruoli sin dal 2011, è stato nominato Direttore esecutivo del Consiglio di amministrazione, in cui sarà responsabile di iniziative chiave del consiglio stesso.

“Dirigere Tula in questa importante fase rappresenta un’enorme sfida e un’opportunità straordinaria mentre collaboriamo con il settore automotive per integrare sempre di più la nostra tecnologia DMD nei veicoli elettrici che vengono prodotti”, commenta Fuerst.

Fonte: Business Wire

