Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di pagamenti in valuta estera per FIG

La fornitura di accesso alla gestione del rischio nelle valute e di soluzioni di pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo con la Federation Internationale de Gymnastique (FIG), l'ente regolatore mondiale della ginnastica riconosciuto dal Comitato Olimpico internazionale (CIO), per diventare il loro Fornitore ufficiale di pagamenti in valuta estera.

Con questa collaborazione, FIG sarà in grado di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross Border per aiutare a mitigare l'esposizione al cambio valute dalle loro esigenze aziendali giornaliere. Inoltre, la premiata piattaforma di Corpay Cross-Border consentirà loro di gestire i propri pagamenti globali da un unico punto di accesso.

Fonte: Business Wire

