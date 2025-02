Lenovo Group: risultati finanziari del terzo trimestre 2024/25

Lenovo dimostra prestazioni solide guidate dall'AI, crescita e slancio in tutte le attività principali

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (‘il Gruppo’), oggi ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024/25, riportando aumenti significativi nei ricavi e negli utili complessivi del gruppo. I ricavi del gruppo sono aumentati del 20% su base annua, raggiungendo i 18,8 miliardi di dollari, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppie cifre. I ricavi netti sono più che raddoppiati su base annua fino a raggiungere 693 milioni di dollari (compresi un credito d'imposta sui ricavi non ricorrente pari a 282 milioni di dollari) sulla base di norme sulle relazioni finanziarie vigenti in Hong Kong (HKFRS). Il volano della crescita diversificata del Gruppo continua ad accelerare, con una combinazione di ricavi non derivanti dai PC aumentata di oltre quattro punti su base annua, fino al 46%.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita