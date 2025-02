SiMa.ai e HTEC rafforzano la partnership strategica per avanzate soluzioni premium ML system-on-chip

PALO ALTO, California: HTEC, azienda globale attiva nei servizi tecnici digitali, è lieta di annunciare il prolungamento della partnership con SiMa.ai, l'azienda produttrice della piattaforma MLSoc (Machine Learning System-on-Chip) per l'embedded edge basata sul software.

Nel corso di una riuscita collaborazione quinquennale, SiMa.ai e HTEC hanno realizzato un compilatore ML, driver di sistema e altri complessi strumenti software AI a supporto della piattaforma per l'AI edge targata SiMa.ai. SiMa.ai ha anche sfruttato la competenza di HTEC nel campo dell'engineering basato sull'AI e sul ML e dell'ottimizzazione dei chip per migliorare la propria piattaforma MLSoC™ appositamente realizzata.

HTEC ora supporterà le iniziative strategiche di SiMa.ai e aiuterà a razionalizzare la fornitura di soluzioni SiMa.ai basate sulla sua avanzata soluzione ONE Platform for Edge AI, migliorando ulteriormente il settore hardware e software dell'azienda.

"Collaborare con SiMa.ai nell'ambito del software per il loro Machine Learning SoC, cinque anni fa, era una sfida che non potevamo rifiutare! SiMa.ai ha creato un hardware unico ed estremamente performante, nella consapevolezza che occorreva uno stack software altrettanto unico e molto efficiente. Siamo lieti di aver contribuito alla loro storia di successo e siamo pronti a supportare queste nuove iniziative", ha commentato Petar Jovanović, direttore tecnologico della divisone Embedded presso HTEC.

"Come leader nelle soluzioni embedded per l'edge, abbiamo bisogno di un partner solido che ci aiuti a fornire uno stack software complesso per la nostra piattaforma MLSoC. La sua competenza ed esperienza nell'engineering AI e ML nel mercato embedded per l'edge fa di HTEC un vero partner strategico e siamo pronti a creare altre soluzioni innovative, insieme", ha dichiarato Ashok Sudarsanam, vicepresidente associato per il software MLA di SiMa.ai.

Visitare HTEC all'Embedded World per una panoramica esclusiva sulle applicazioni orientate alla GenAI basate sulla piattaforma Modalix targata SiMa.ai.

Informazioni su SiMa.ai:

SiMa.ai SiMa.ai è l'azienda produttrice della piattaforma MLSoc (Machine Learning System-on-Chip) per l'embedded edge basata sul software. SiMa.ai propone la soluzione ONE Platform for Edge AI, che si adatta in modo flessibile a qualsiasi framework, rete, modello, sensore o modalità. Con SiMa.ai i clienti sbloccano nuovi percorsi verso la redditività e ottengono importanti tagli sui costi per innovare a livello di edge nei settori della produzione industriale, del dettaglio e dei settori aerospaziali, militare, agricolo e sanitario. SiMa.ai è stata fondata nel 2018 ed è supportata da Fidelity Management & Research Company, Maverick Capital, Point72, MSD Partners, VentureTech Alliance e altri ancora.

Informazioni su HTEC:

HTEC Group Inc. è un fornitore globale orientato all'AI di servizi strategici, progettazione software e competenze tecniche specializzato in Telco, servizi finanziari, medtech, automotive, tecnologie avanzate e software e piattaforme aziendali. HTEC vanta una comprovata esperienza nel supportare le aziende Fortune 500 e in crescita esponenziale a risolvere complesse sfide tecniche, aumentare l'efficienza, tagliare sui costi e velocizzare i tempi di commercializzazione. HTEC è orgogliosa di attirare i talenti migliori e ha scelto strategicamente le sedi dei suoi oltre 20 centri di eccellenza proprio per centrare questo obiettivo.

Fonte: Business Wire

