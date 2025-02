Vortexa presenta Anywhere Freight Pricing: la prima piattaforma per la determinazione dei prezzi di trasporto per l'energia da porto a porto

LONDRA: Vortexa, fornitore leader di analisi del mercato globale dell'energia e del trasporto merci, ha lanciato Anywhere Freight Pricing, la prima piattaforma al mondo per la determinazione dei prezzi del trasporto merci da porto a porto per lo scambio di energia. Questa soluzione innovativa fornisce prezzi istantanei e illimitati per oltre 50.000 rotte di trasporto attive e 70 milioni di rotte possibili per i prodotti petroliferi puliti (CPP), fissando uno standard completamente nuovo in termini di velocità e portata nei mercati globali del trasporto merci.

Il mercato dei trasporti dell'energia ha lottato a lungo con meccanismi di determinazione dei prezzi altamente inefficienti e divergenze informative notevoli. Anywhere Freight Pricing offre agli operatori, ai noleggiatori e agli armatori un accesso e una trasparenza senza precedenti, ridefinendo il modo in cui vengono prese le decisioni nell'ambito del trasporto merci:

Accesso istantaneo: qualsiasi classe di imbarcazione, porto di origine e di destinazione per ottenere la tariffa di trasporto più recente per la rotta specificata. I prezzi vengono aggiornati quotidianamente, alle 16:30 ora del Regno Unito.

qualsiasi classe di imbarcazione, porto di origine e di destinazione per ottenere la tariffa di trasporto più recente per la rotta specificata. I prezzi vengono aggiornati quotidianamente, alle 16:30 ora del Regno Unito. Copertura globale: oltre 50.000 rotte attive e oltre 70 milioni di possibili rotte libere.

oltre 50.000 rotte attive e oltre 70 milioni di possibili rotte libere. Confronto illimitato delle rotte: ottimizzazione delle opzioni di prezzo valutando più rotte, comprese le ripartizioni per le tasse portuali e dei canali.

ottimizzazione delle opzioni di prezzo valutando più rotte, comprese le ripartizioni per le tasse portuali e dei canali. Dati cronologici: 5 anni di dati relativi ai prezzi per tutte le rotte per l'analisi della stagionalità e delle tendenze, con sovrapposizione opzionale del conteggio delle navi e dei carichi.

“Sin dalla nascita dei mercati energetici globali, i trader hanno cercato di ottenere un accesso istantaneo e illimitato ai prezzi dei trasporti per valutare le loro idee di trading prima di andare sul mercato. Con Anywhere Freight Pricing, Vortexa ha reso tutto questo una realtà, trasformando per sempre il modo in cui il trasporto di energia viene prezzato e scambiato”, ha dichiarato Fabio Kuhn, fondatore e CEO di Vortexa.

Grazie alla tecnologia e alle informazioni di mercato proprietarie di Vortexa, questo lancio è destinato a trasformare il trading in un mercato in cui il trasporto è sempre più il fattore chiave della redditività. La prima versione si concentra sui prodotti puliti, mentre il prezzo dei noli per i prodotti petroliferi sporchi (DPP) seguirà nei prossimi mesi.

Informazioni su Vortexa

Vortexa fornisce dati e analisi in tempo reale leader di mercato sui mercati dell'energia e del trasporto merci. Combinando l'intelligenza umana con intuizioni basate sull'IA, Vortexa aiuta i suoi clienti a muoversi nel complesso panorama energetico con maggiore chiarezza e sicurezza. Con l'obiettivo di sviluppare il futuro dei mercati energetici, Vortexa consente ai trader, agli analisti e ai professionisti del trasporto di raggiungere un vantaggio competitivo in mercati complessi e opachi, prendendo decisioni di trading con sicurezza. Vortexa è una forza multidisciplinare di oltre 170 dipendenti che integra il meglio dell'esperienza nel settore dell'energia e del trasporto merci, della scienza dei dati e dell'ingegneria a Londra, Ginevra, Singapore, Houston, NYC e negli Emirati Arabi Uniti.

Fonte: Business Wire

