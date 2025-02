atsec diventa il primo ente di valutazione della conformità EUCC accreditato

STOCCOLMA: atsec annuncia di essere il primo ente di valutazione della conformità accreditato in relazione al nuovo schema di certificazione basato sui criteri comuni dell’UE (EUCC). Grazie a questo accreditamento atsec può fornire immediatamente valutazioni per il livello di assicurazione Sostanziale, il livello di assicurazione Alto in breve tempo una volta ricevuta l’autorizzazione nonché supporto alla compliance post-certificazione.

Questo approccio armonizzato alla certificazione della sicurezza costituisce una pietra miliare in quanto gli EUCC rappresentano un’evoluzione nelle norme sulla cibersicurezza nell’UE e un requisito cruciale per i fabbricanti di prodotti ICT.

atsec è un organismo di valutazione della conformità che fornisce servizi sia come struttura di valutazione della sicurezza informatica (ITSEF) sia come ente di certificazione (CB), offrendo ai produttori un processo di certificazione EUCC integrato e completo.

Fonte: Business Wire

