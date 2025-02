REPLY: Go Reply e Sprint Reply automatizzano la creazione di report sugli studi clinici per Dr. Willmar Schwabe con l'AI

TORINO, Italia: Go Reply, uno dei principali Google Cloud Premier Partner, insieme a Sprint Reply, l'azienda del Gruppo Reply esperta in consulenza strategica e trato englishsformazione digitale, ha realizzato per il gruppo farmaceutico Dr. Willmar Schwabe una soluzione che, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, permette di preparare i report di presentazione dei risultati degli studi clinici in modo semplice e veloce, garantendo al contempo il rispetto dei più elevati standard scientifici.

Per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione dei suoi prodotti farmaceutici di origine vegetale, Dr. Willmar Schwabe deve sottoporli a rigorosi studi clinici per valutarne l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità. La soluzione sviluppata da Go Reply e Sprint Reply sfrutta il Large Language Model (LLM) Gemini di Google Cloud per semplificare significativamente il processo di creazione dei report di sintesi dei risultati, che in passato richiedeva un notevole dispendio di tempo. Utilizzando prompt predefiniti, il personale dell’azienda farmaceutica non deve più riassumere manualmente i risultati, spesso raccolti in oltre 1.000 pagine, ma può generare in modo efficiente sezioni dettagliate dei report e conformi agli standard dell’International Council for Harmonisation (ICH).

"Realizzare con Reply una soluzione basata sull'AI per la predisposizione di contenuti in ambito medico rappresenta un importante traguardo per noi", ha dichiarato Dirk Bredenbröker, Executive Vice President Research & Development di Dr. Willmar Schwabe. "Grazie alla sinergia con gli esperti di Go Reply e Sprint Reply, abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza del potenziale dell'AI e di come possa essere utilizzata in modo proficuo in diversi settori".

Combinando l'esperienza di Go Reply nelle tecnologie Google con la capacità di Sprint Reply di abilitare nuovi modelli di business, è stata creata una soluzione all'avanguardia che consente al team di Dr. Willmar Schwabe di concentrarsi su ciò che conta davvero: promuovere la ricerca di farmaci innovativi per migliorare la salute.

Go Reply

Go Reply, parte del gruppo Reply, è uno dei principali Premier Partner di Google Cloud che si concentra sullo sviluppo e l'implementazione di soluzioni Google Cloud personalizzate. Con specializzazioni in intelligenza artificiale generativa e machine learning, analisi dei dati, DevOps, sicurezza, sviluppo di applicazioni, infrastruttura, migrazione al cloud e trasformazione del lavoro, Go Reply supporta le aziende nella loro trasformazione digitale. La gamma di servizi include anche sviluppo nativo per il cloud, strategia cloud, big data, conformità PCI/ISO, cloud hosting e servizi cloud completamente gestiti per gestire le soluzioni aziendali. www.go-reply.com

Sprint Reply

Sprint Reply è specializzata in consulenza strategica, innovazione e trasformazione digitale. Supporta le grandi e medie imprese di tutti i settori nello sviluppo di nuove opportunità di business digitali. È il partner ideale per le sfide digitali attuali e future. Con il suo approccio orientato all'implementazione, aiuta i propri clienti a diventare pionieri digitali nei rispettivi settori. www.sprint-reply.de

Dr. Willmar Schwabe

Dr. Willmar Schwabe è un leader globale nella produzione e ricerca di medicinali vegetali con oltre 150 anni di esperienza. In qualità di azienda tradizionale a conduzione familiare con sede a Karlsruhe, Dr. Willmar Schwabe si concentra sulla ricerca scientifica, sulla standardizzazione e sul miglioramento continuo dei preparati naturali. Con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui circa 1.400 in Germania, l'azienda si impegna a garantire la massima qualità e innovazione nella fitoterapia. www.schwabe-group.com/en

Fonte: Business Wire

