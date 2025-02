Esri lancia Content Store for ArcGIS per offrire un accesso più semplice alle immagini pronte per il GIS e on-demand

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nella location intelligence, lancia Content Store for ArcGIS, una nuova app per web in grado di semplificare il processo di acquisto e integrazione delle immagini satellitari commerciali. Questa applicazione, sviluppata da Esri e SkyWatch, consente alle organizzazioni di acquistare immagini di alta qualità dal partner principale di Esri, Maxar, e da altri fornitori leader. In precedenza, gli utenti dovevano gestire più fornitori e importare manualmente i dati, ma Content Store for ArcGIS semplifica questo flusso di lavoro, rendendolo più semplice ed efficiente.

"Content Store for ArcGIS offre un'esperienza senza problemi e on-demand per l'accesso a immagini commerciali di alta qualità, proprio all'interno della piattaforma ArcGIS", ha dichiarato Richard Cooke, Corporate Director of Global Business Development di Esri.

Fonte: Business Wire

