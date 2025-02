La frazionalizzazione del Glass Suit di Dolce & Gabbana da 1 milione di dollari da parte di Fermion lancia il futuro della proprietà di lusso

Il protocollo decentralizzato rinoverà il lusso e ridefinirà il coinvolgimento con una nuova generazione di consumatori

LONDRA: Fermion Protocol, un protocollo decentralizzato che consente la proprietà frazionale e lo scambio verificato di real-world assets (RWA, beni del mondo reale) di alto valore, viene lanciato come un importante attore di infrastrutture nel crescente spazio della tokenizzazione RWA, con un focus iniziale sul settore del lusso. Frazionalizzando il suo primo asset per la proprietà su base comunitaria, il Glass Suit da 1 milione di dollari di Dolce & Gabbana, Fermion Protocol sta tracciando un nuovo percorso per l'industria, creando per i marchi nuove opportunità per approfondire l'engagement e plasmare il significato di "possesso" di beni di lusso.

Inoltre, Fermion consente ai marchi di riappropriarsi del mercato secondario attraverso una tokenizzazione sicura, assicurando autenticità e provenienza sulla catena di fornitura. Eliminando piattaforme di terzi, Fermion consente ai marchi di catturare il valore della rivendita direttamente, di ridurre le tariffe, e di approfondire il coinvolgimento dei clienti grazie a vantaggi e premi fedeltà. La proprietà frazionale amplia la presenza del settore del lusso preservandone al contempo l'esclusività, trasformando il possesso statico in beni dinamici che generano valore e posizionando Fermion all'avanguardia dell'evoluzione digitale del lusso.

"Con il 2% dei clienti che oggi guidano il 45% del fatturato del settore del lusso, c'è una chiara esigenza di ricostruire connessioni più ampie con le audience del lusso", ha dichiarato Justin Banon , Fondatore di Fermion e Boson Protocols. "Mentre i consumatori del lusso segnalano una sensazione di declino dell'esclusività, la frazionalizzazione presenta un nuovo modello per chi cerca un consumo elevato del lusso, offrendo allo stesso tempo una verifica istantanea della provenienza di capi vintage controllandone le credenziali digitali su reti decentralizzate. I marchi che accolgono questo cambiamento non solo navigano l'attuale rallentamento ma si posizionano inoltre come leader nella prossima era del lusso. "

Originariamente acquistato nel 2021 per 1 milione di dollari, il Glass Suit appartiene alla Collezione Genesi, una collezione che ha debuttato nell'Estate 2021 nell'ambito dell'evento Dolce & Gabbana Alta Moda tenutosi a Venezia, che ha fuso opere digitali e fisiche. Realizzato con la tecnologia di tokenizzazione di Boson Protocol e lanciato sulla Base blockchain. In occasione del suo lancio, Fermion sta lanciando frazioni del Glass Suit alla sua community attraverso una serie di attivazioni in stile video gioco che illustrano il potenziale della proprietà decentralizzata nel lusso.

“Per Dolce & Gabbana, la moda è sempre stata una fusione di mondi molto distanti tra loro, e la nuova tecnologia ha ispirato la visione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana fin dalle sue origini", Dolce & Gabbana.

“Non stiamo semplicemente lanciando un protocollo, con Fermion stiamo creando l'infrastruttura per una trasformazione totale di come i beni di lusso vengono posseduti e commerciati”, ha aggiunto Justin Banon.

Informazioni su Fermion

Fermion è il protocollo decentralizzato per la tokenizzazione frazionale e lo scambio verificato di beni fisici ad alto valore. Fermion è costruita sul Boson Protocol.

Informazioni su Boson

Boson è l'infrastruttura decentralizzata di base per consentire lo scambio sicuro ed efficiente di tutti gli asset offchain. Boson è stata riconosciuta come World Economic Forum Technology Pioneer per il potenziale di questa tecnologia di democratizzare e trasformare il commercio globale. Boson ha collaborato con marchi come Tommy Hilfiger e Hogan, oltre a piattaforme tecnologiche come Woocommerce, la più grande piattaforma di e-commerce al mondo.

Fonte: Business Wire

