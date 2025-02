OPEX® presenta in Germania le soluzioni di automazione di magazzino di nuova generazione in occasione di LogiMAT, la più grande fiera europea per i magazzini e l'intralogistica

MOORESTOWN, NEW JERSEY: OPEX® Corporation , leader globale nel settore dell'automazione di prossima generazione in grado di offrire soluzioni per l'automazione di documenti, posta e magazzino, presenterà i suoi ultimi sviluppi nell'ambito della tecnologia goods-to-person (G2P) e di sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS) in occasione di LogiMAT, la più grande fiera internazionale in Europa per le soluzioni di intralogistica e la gestione dei processi.

"Siamo impazienti di dimostrare la nostra esperienza e le nostre soluzioni di automazione leader del settore a LogiMAT", ha dichiarato Drew Stevens, Vicepresidente per lo sviluppo commerciale e il marketing globale presso OPEX. "Riuniamo generazioni di esperienza nel settore, l'impegno a innovare per soddisfare le esigenze dei clienti e una comprovata esperienza di capacità di automazione del massimo livello".

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita