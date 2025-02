Zoom Technology Group sceglie Radisys come partner tecnologico per l'espansione della connettività a banda larga

Utilizza le innovative soluzioni di accesso a banda larga di Radisys per espandersi in direzione di nuovi servizi sul mercato statunitense

DALLAS: Radisys® Corporation, leader globale di soluzioni di telecomunicazione aperte, e Zoom Technology Group (ZTG), operatore di rete in fibra ottica con una vasta rete globale con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, annunciano una collaborazione strategica per ampliare la portata della connettività a banda larga basata sulla fibra negli Stati Uniti, sviluppando il portafoglio all'avanguardia Connect Open Broadband di Radisys, dopo il successo dell'introduzione in Sudafrica.

Le soluzioni Connect Open Broadband di Radisys, leader nel settore cloud-native e basate su implementazioni software moderne, sono sviluppate con specifiche aperte, garantendo una perfetta interoperabilità con soluzioni non proprietarie e promuovendo un ecosistema aperto.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita