NIQ registra una crescita di valore del 7,3% su base annua nel settore della bellezza globale

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, rivela che il settore della bellezza a livello globale sta assistendo a un solido incremento del 7,3% in valore su base annua. Le regioni dell'America Latina e dell'Africa e Medio Oriente sono in testa con il maggiore incremento, mentre il Nord America e l'Europa Occidentale mostrano tassi di crescita robusti, rispettivamente del +7,8% e del +7,7%. Nella regione APAC, la Corea del Sud, l'India, la Tailandia, Singapore e la Nuova Zelanda stanno emergendo come mercati leader, contribuendo alla crescita complessiva del valore. L'inflazione è uno dei principali motori di questa espansione globale, ma la crescita è sostenuta anche dai redditi in crescita e dall'afflusso di nuovi consumatori.

L'e-commerce è alla guida della rivoluzione nel retail:

L'e-commerce è alla guida delle vendite globali di prodotti di bellezza, con livelli di crescita diversi a seconda delle regioni. In Cina, l'87% delle vendite totali di prodotti per la cura dei capelli e della pelle avviene online. In India il 17% dei prodotti di bellezza viene acquistato online, mentre in Brasile la percentuale è inferiore al 10%. Nonostante tali differenze, una tendenza generale è il predominio delle vendite online su quelle in negozio.

Le vendite online negli Stati Uniti continuano a superare in modo netto gli acquisti in negozio, con il 41% di tutte le vendite di prodotti di bellezza e per la cura personale che avviene attraverso le piattaforme di e-commerce. Negli ultimi quattro anni, piattaforme come Amazon hanno guadagnato 7,3 punti di quota offrendo prezzi competitivi, spedizioni rapide e un'ampia scelta. I clienti si rivolgono sempre più spesso ad Amazon per rifornirsi dei loro prodotti preferiti, con una spesa che aumenta anno dopo anno. Mentre il commercio digitale ha registrato un'enorme crescita negli ultimi 5 anni, la vendita al dettaglio in negozio è rimasta sostanzialmente invariata. I retailer del futuro dovranno trasformare l'esperienza in negozio per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.

L'attrazione dei consumatori per l'e-commerce è composta da un mix di espansione del mercato e sottrazione di quote ai negozi. Lo spostamento verso lo shopping online è più di una semplice tendenza generata dalla pandemia: si tratta di un cambiamento strutturale nel comportamento dei consumatori, in particolare tra le generazioni più giovani.

Ascesa globle del social commerce:

Il social commerce è una tendenza globale, con il 68% degli acquisti su queste piattaforme generato dall'impulso. Il negozio TikTok è cresciuto fino a divenstare l'8º rivenditore e-commerce di salute e bellezza negli Stati Uniti, con un fatturato di 1 miliardo di dollari. Il 12,5% degli acquirenti statunitensi tramite e-commerce ha effettuato un acquisto di prodotti di salute e bellezza attraverso l'app, e molti ritornano per ripetere l'acquisto. In Cina, il 31% degli acquisti di prodotti per la cura della pelle proviene da Douyin/TikTok Shop. TikTok Shop è la destinazione preferita dai consumatori per scoprire marchi, conoscere e testare nuovi prodotti.

Nonostante l'ascesa del commercio digitale, la vendita al dettaglio in negozio continua a essere importante. Gli acquirenti apprezzano l'esperienza tattile e le consulenze personalizzate, soprattutto per gli articoli con investimento elevato, come quelli per la cura della pelle. I rivenditori dovranno trovare un equilibrio tra convenienza e soddisfazione del cliente e investire in modelli ibridi che integrino perfettamente la scoperta online con le esperienze in negozio.

Tara James Taylor, Vicepresidente della divisione Beauty & Personal care presso NIQ, ha dichiarato: "Nel settore della bellezza in rapida evoluzione, il successo nel 2025 rappresenta un punto di equilibrio delicato. Le dinamiche tra innovazione e tradizione, accessibilità e lusso, sostenibilità e scalabilità, personalizzazione e inclusività stanno ridefinendo il mercato per i produttori e i rivenditori di prodotti di bellezza. Trovare il giusto equilibrio sarà fondamentale per coloro che mirano a crescere nel mercato globale della bellezza da 1.000 miliardi di dollari".

