Un equilibrio europeo: le aziende si orientano sull'archiviazione ibrida

Punti di forza:

- Una su due organizzazioni ha speso troppo in budget di archiviazione sul cloud

- Le tariffe di ingresso e di accesso ai dati ostacolano le iniziative IT o di business

- Nonostante questo, le organizzazioni in Europa continuano a mostrare elevati tassi di utilizzo e maturità quando si tratta di archiviazione su cloud

BOSTON e LONDRA: Mentre le organizzazioni si trovano ad affrontare costi del cloud in costante aumento, molti stanno passando ad un approccio più bilanciato quando si tratta di archiviazione. I risultati dal terzo Wasabi Global Cloud Storage Index annuale mostrano che il 40% delle organizzazioni in Europa sta adottando un approccio ibrido all'adozione dei servizi IT su cloud – implementando una combinazione di soluzioni/servizi in azienda e su cloud.

Fonte: Business Wire

