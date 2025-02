Solidus Labs porta ad Amsterdam il Digital Asset Compliance & Market Integrity Summit dopo l'implementazione iniziale di MiCA

I regolatori di primo piano, le principali istituzioni finanziarie e gli esperti del settore delle criptovalute si riuniranno per un evento di un giorno focalizzato sulla regolamentazione degli asset digitali e sull'integrità del mercato specifici per l'Unione europea

AMSTERDAM: Solidus Labs, il partner di fiducia per la sorveglianza del commercio crypto-native e il monitoraggio del rischio per numerosi CASP in tutta Europa, è lieto di annunciare il programma dei relatori per il prossimo Digital Asset Compliance & Market Integrity (DACOM) Summit che si svolgerà l'11 marzo 2025 ad Amsterdam. L'evento, diretto da Lieke Helleman, responsabile di MiCAR Supervision per la Autoriteit Financiële Markten (AMF), l'autorità di regolamentazione finanziaria dei Paesi Bassi, riunisce i principali regolatori, i poteri decisionali politici, le istituzioni finanziarie e i leader di settore delle criptovalute per parlare del panorama in evoluzione della conformità, della regolamentazione e dell'integrità nel mercato delle risorse digitali in Europa, e non solo.

Fonte: Business Wire

