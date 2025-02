AI-RAN Alliance festeggia il suo primo anniversario a MWC 2025

AI-RAN Alliance raggiunge i 75 membri e presenta dimostrazioni della tecnologia all'avanguardia AI-RAN e dei laboratori approvati da AI-RAN Alliance

BARCELLONA, Spagna: La AI-RAN Alliance si è sviluppata rapidamente fino a contare 75 membri, distribuiti in 17 paesi del mondo. Fondata al Mobile World Congress (MWC) 2024, l'Alliance riunisce 43 aziende tecnologiche, 15 istituzioni accademiche, sette fornitori di servizi, sei associazioni industriali e quattro laboratori per accelerare lo sviluppo e l'adozione dell'ecosistema AI-RAN (Artificial Intelligence-Radio Access Networks). In occasione di MWC 2025, l'Alliance presenterà dieci dimostrazioni all'avanguardia per spiegare l'impatto trasformativo dell'IA sulle reti wireless.

"Siamo entusiasti della crescita straordinaria dell'AI-RAN Alliance", ha dichiarato Alex Jinsung Choi, presidente di AI-RAN Alliance e Principal Fellow del Research Institute of Advanced Technology di SoftBank Corp.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita