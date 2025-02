Taktile si aggiudica 54 milioni di dollari per consentire agli esperti del rischio di assumere controllo dell'adozione dell'AI per i processi decisionali nei servizi finanziari

NEW YORK: Taktile – una piattaforma di automazione delle decisioni che definisce la categoria – ha raccolto 54 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie B, per continuare a consentire ai team di società di fintech e istituti finanziari di ottimizzare le proprie strategie di gestione del rischio nell'intero ciclo di vita del cliente. Il round è stato condotto da Balderton Capital, con la partecipazione degli investitori esistenti Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator, Prosus Ventures, Visionaries Club e Larry Summers, ex Segretario del Tesoro statunitense, portando il finanziamento totale di Taktile a 79 milioni di dollari ad oggi.

Nel 2024, Taktile ha quadruplicato la sua base clienti, aumentando di oltre 3,5 volte le ARR (entrate annuali ricorrenti).

Fonte: Business Wire

