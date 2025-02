Mindbreeze annuncia una nuova era dell'utilizzo dei dati con Insight Workplace

Gli agenti IA integrati semplificano i flussi di lavoro e preparano le informazioni pertinenti in modo automatico e contestuale.

LINZ, Austria: Mindbreeze, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la gestione delle conoscenze basate sull'intelligenza artificiale, porta le interazioni tra i dati aziendali a un livello superiore con Insight Workplace. Questa soluzione sfrutta gli agenti IA per recuperare in tempo reale le informazioni pertinenti da diverse origini di dati, facilitando l'accesso alle conoscenze e rendendole al contempo più semplici da utilizzare. Grazie alla gestione proattiva delle conoscenze, le aziende beneficiano di un notevole risparmio di tempo, sia per le attività complesse che per i processi di routine. Inoltre, forniscono ai loro team una base migliore per prendere decisioni essenziali per le rispettive imprese.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita