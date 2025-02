VeriSilicon presenta le IP AI Noise Reduction e AI Super Resolution a basso consumo

Le famiglie AI-NR e AI-SR offrono elevata efficienza, scalabilità ed eccellente qualità delle immagini in diverse applicazioni

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato oggi il lancio delle sue ultime serie di IP per l'elaborazione delle immagini delle serie AI-NR e AI-SR, tra cui AINR1000 e AINR2000 per la riduzione intelligente del rumore e AISR1000 e AISR2000 per la super risoluzione avanzata. Queste serie di IP offrono implementazioni economiche, altamente efficienti e ottimizzate per gli ambiti PPA (performance, power efficiency, area) con elevata flessibilità e scalabilità, rendendole così ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui automotive, sorveglianza, cloud gaming, elettronica di consumo e altro ancora.

Le serie di IP AI-NR e AI-SR di VeriSilicon sfruttano gli algoritmi di elaborazione dei pixel IA di proprietà dell'azienda per offrire funzionalità avanzate di elaborazione delle immagini.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita