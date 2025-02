La sede di Monaco di Mirion Technologies ottiene la certificazione ISO 19443

Monaco diventa l'ultima sede Mirion a completare con successo la certificazione ISO, rafforzando l'impegno della società nella qualità e nella sicurezza nel settore nucleare.

ATLANTA: Mirion Technologies, un leader nella fornitura di soluzioni avanzate per la sicurezza dalle radiazioni, ha annunciato oggi che la sua sede di Monaco, Germania, ha ricevuto il certificato ISO 19443:2018 dell'International Organization for Standardization (ISO), uno standard di gestione della qualità specifico per il settore nucleare, dedicato alle organizzazioni che forniscono prodotti e servizi importanti per la sicurezza nucleare (ITNS). Questo traguardo sottolinea l'impegno dell'azienda a mantenere standard rigorosi di qualità e sicurezza specifici per il settore nucleare.

La sede di Monaco di Mirion Technologies, un fornitore di servizi completi per i sistemi di monitoraggio delle radiazioni e dei flussi di neutroni (Radiation and Neutron Flux Monitoring Systems), è una delle poche aziende tedesche a ricevere questa certificazione, sulla base della sua certificazione ISO 9001 di lunga data e consolidando ulteriormente l'impegno di Mirion all'eccellenza. L'audit è stato condotto da TÜV Süd France, accreditato dall'ente francese di accreditamento COFRAC.

“Questo traguardo è un successo collettivo, ed esprimo la mia più sincera gratitudine a tutte le persone coinvolte per tutto il lavoro e l'impegno che hanno permesso di ottenere questo risultato”, ha dichiarato Thibaut Floquet, presidente della divisione EMEA/APAC di Mirion Technologies. “Questo notevole successo sottolinea ulteriormente la nostra dedizione alla qualità e alla sicurezza e rafforza la nostra posizione nel piccolo circolo di fornitori leader nel settore mondiale dell'energia nucleare”.

La revisione della certificazione ha evidenziato in particolare la chiara linea di responsabilità dell'azienda, il concetto di qualità e l'enfasi sugli obiettivi di qualità nucleare. I revisori hanno inoltre elogiato l'interazione tra i reparti e l'approccio ben strutturato ai progetti e agli sviluppi.

La sede di Monaco si aggiunge ad altre tre sedi Mirion per ottenere la certificazione ISO 19443. Sono state accreditate anche le sedi di Mirion Technologies in Francia (Lamanon e Fussy).

Informazioni su Mirion

Mirion è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della sicurezza dalle radiazioni, della scienza e della medicina, con innovazioni che garantiscono una protezione vitale e sfruttano il potenziale di trasformazione delle radiazioni ionizzanti in una varietà di mercati finali. Incentrata sul nucleare e sulla sicurezza, il gruppo Mirion Technologies si impegna a promuovere i progressi dell'energia nucleare attraverso tecnologie e competenze comprovate nella sicurezza dalle radiazioni. Determinato a fornire esiti migliori per i pazienti, il gruppo Mirion Medical è impegnato a migliorare la qualità nell'assistenza oncologica attraverso la sua ampia gamma di soluzioni che migliorano l'erogazione e assicurano la sicurezza attraverso il paesaggio medico. Con sede ad Atlanta (GA – USA), Mirion impiega circa 2.800 persone e opera in 12 Paesi. Per saperne di più, visitare https://www.mirion.com/.

Fonte: Business Wire

