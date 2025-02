Cynosure Lutronic e Amico Aesthetics sottoscrivono un accordo di distribuzione strategico per il Medio Oriente

WESTFORD, Mass.: Cynosure Lutronic, leader mondiale nel mercato dei dispositivi ad energia, ha stipulato un accordo di distribuzione multinazionale con Amico Aesthetics, leader nella fornitura di dispositivi medici di livello mondiale in Medio Oriente.

Dal 1° gennaio 2025, Amico Aesthetics è diventato l'unico distributore autorizzato dell'intero portafoglio di prodotti Cynosure Lutronic in tutta la sua rete in Medio Oriente, compresi Emirati Arabi Uniti, Regno dell'Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Giordania, Iraq, Egitto, Bahrain, Oman e Libano. Questa relazione strategica rafforza ulteriormente la presenza e l'impegno di entrambe le aziende per l'eccellenza nei rapporti con i clienti nel settore dei dispositivi energetici della regione.

Fonte: Business Wire

