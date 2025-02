JDI parteciperà a MWC Barcelona 2025

TOKYO: JDI esporrà la sua tecnologia di riflettori a cristalli liquidi (LC) a meta-superficie nel padiglione del GIAPPONE l'edizione di MWC Barcelona 2025, che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 3 al 6 marzo. MWC Barcelona 2025 è un evento internazionale leader nel settore per il settore della connettività mobile. Partecipando a questa fiera, JDI intende espandere la portata globale dei suoi riflettori LC a meta-superficie. Il padiglione del GIAPPONE, ospitato dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, includerà 16 aziende giapponesi.

La tecnologia dei riflettori LC a meta-superficie di JDI applica l'esperienza di altissimo livello di JDI nell'ambito dei cristalli liquidi per ottimizzare e migliorare notevolmente le trasmissioni di onde radio 5G.

For more information on JDI’s LC Meta-Surface reflector technology, please see:

https://www.j-display.com/en/product_tech/mmwreflector.html

Liquid Crystal Meta-Surface Reflector demonstration (YouTube)

Exhibition Overview

MWC Barcelona 2025

https://www.mwcbarcelona.com/

Venue: Fira Gran Via, Barcelona, Spain

JDI Booth Location: Hall 6 Stand E54, JAPAN Pavilion

Fonte: Business Wire

