teamLab Planets (Tokyo, Toyosu) consegue un aumento delle vendite di biglietti di circa il 130% rispetto all'anno precedente a seguito di una grande espansione. Anche il tempo di permanenza dei visitatori registra una crescita significativa

I fiori di ciliegio sbocceranno in due spazi immersivi a partire da sabato 1° marzo

TOKYO: teamLab Planets TOKYO DMM.com (di seguito denominata "teamLab Planets") ha registrato un notevole aumento delle vendite di biglietti (pari al 130%) rispetto all'anno precedente, a seguito della sua grande espansione del gennaio 2025*1. Anche il tempo di permanenza dei visitatori è aumentato in modo significativo: un sondaggio recente ha rivelato che la percentuale di visitatori che si sono trattenuti per "almeno 2 ore" è cresciuta di circa il 48%, mentre quelli che si sono trattenuti per "almeno 3 ore" sono aumentati di circa il 20%*2 .

Questa primavera, due enormi spazi per le opere d'arte presso teamLab Planets saranno trasformati dai fiori di ciliegio in piena fioritura. Nell'installazione Floating in the Falling Universe of Flowers (Fluttuare nell'universo cadente dei fiori), dove i fiori stagionali sbocciano e cambiano nel tempo, i fiori di ciliegio si diffondono in tutto lo spazio. Nell'installazione Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Disegno sul pelo dell'acqua creato dalla danza delle carpe koi e delle persone - Infinito), dove i visitatori camminano a piedi nudi nell'acqua, le carpe koi nuotano a pelo d'acqua, si trasformano in fiori di ciliegio e si sparpagliano quando si scontrano con le persone. I fiori di ciliegio saranno esposti da sabato 1° marzo a mercoledì 30 aprile.

Oltre 20 nuove opere d'arte svelate nell'ambito di una grande espansione

A gennaio, teamLab Planets ha ampliato il suo spazio di circa 1,5 volte, presentando oltre 20 nuove opere d'arte incentrate su progetti didattici quali Athletics Forest (La foresta dell'atletica), Catching and Collecting Forest (La foresta della cattura e della raccolta) e Future Park (Il parco del futuro). Inoltre, è stata creata di recente la Sketch Factory (La fabbrica degli schizzi), che consente ai visitatori di trasformare i disegni che creano all'interno dello spazio dell'opera d'arte in prodotti originali da portare a casa.

Per ulteriori informazioni su questa grande espansione, leggere il comunicato stampa.

*1 In base ai dati di acquisto dei biglietti sul sito ufficiale di teamLab Planets, confrontando circa un mese dal 22 gennaio al 16 febbraio 2025 e dal 24 gennaio al 18 febbraio 2024. *2 Sondaggio condotto presso teamLab Pianets TOKYO DMM.com Periodo del sondaggio: dal 1° gennaio al 18 febbraio 2025 Metodo del sondaggio: questionario online per i visitatori Risposte valide: 2525 (dal 1° gennaio al 21 gennaio: 669 risposte, dal 22 gennaio al 18 febbraio: 1856 risposte) Risultati del sondaggio: la percentuale di visitatori che si sono trattenuti "per almeno 2 ore" è aumentata da circa il 12% prima dell'espansione a circa il 60%. I visitatori che si sono trattenuti "per almeno 3 ore" sono passati da circa l'1% a circa il 20%.

Opere d'arte con fiori di ciliegio in fioritura

Floating in the Falling Universe of Flowers (Fluttuare nell'universo cadente dei fiori)

Un anno di fiori che sbocciano e cambiano nel tempo, la vita che si diffonde nell'universo.

Sdraiati o seduti nello spazio, alla fine il corpo fluttua e ci si immerge nel mondo dell'opera d'arte.

I fiori crescono, germogliano, sbocciano, poi, col tempo, i petali cadono e i fiori appassiscono e muoiono. Il ciclo di nascita e morte continua per sempre.

L'opera d'arte non è un'immagine preregistrata che viene riprodotta, ma è creata da un programma informatico che la riproduce costantemente in tempo reale. Nel suo insieme, l'opera cambia continuamente e gli stati visivi precedenti non vengono mai replicati. L'universo visto in un dato momento non potrà mai più essere rivisto.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Disegno sul pelo dell'acqua creato dalla danza delle carpe koi e delle persone - Infinito)

Le carpe koi nuotano a pelo d'acqua in uno spazio che si estende all'infinito. Le persone possono camminare nell'acqua.

Il movimento delle carpe koi è influenzato dalla presenza di persone nell'acqua e di altre carpe koi. Quando i pesci si scontrano con le persone si trasformano in fiori e si sparpagliano. Nel corso dell'anno, i fiori che sbocciano cambiano in base alle stagioni.

La traiettoria delle carpe koi è determinata dalla presenza di persone e tali traiettorie tracciano linee sul pelo dell'acqua.

L'opera è riprodotta in tempo reale da un programma informatico. Non è né preregistrata né in ciclo infinito. L'interazione tra lo spettatore e l'installazione provoca un cambiamento continuo dell'opera d'arte. Gli stati visivi precedenti non possono essere replicati e non si ripeteranno mai.

Il concept di teamLab Planets

Immergiti con tutto il corpo, percepisci e poi diventa un tutt'uno con l'arte

teamLab Planets è un museo in cui si cammina nell'acqua creato dal collettivo artistico teamLab.

Le opere d'arte cambiano a seconda della presenza di persone, che diventano parti integranti delle opere stesse.

Immergiti fisicamente negli enormi spazi delle opere d'arte, percepiscile con il tuo corpo e diventa un tutt'uno con l'arte.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

Toyosu, Tokyo (teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo)

Video di presentazione

https://youtu.be/F7nODEETR4s

Kit per la stampa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita