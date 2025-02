Motive consente di implementare il protocollo RCS in tempi rapidi sugli Apple iPhone e sui dispositivi Android

TORONTO: Motive, leader nella gestione dei servizi e dei dispositivi mobili, oggi annuncia di aver centrato, in collaborazione con Google, l'obiettivo della semplicità del provisioning per il protocollo Rich Communications (RCS). Si tratta di un fattore essenziale sia per garantire un provisioning RCS sicuro per gli operatori di rete internazionali, sia per l'interoperabilità tra piattaforme, condizione necessaria per supportare il recente debutto di Apple nel mondo RCS.

L'Entitlement Server di Motive consente di autenticare e di effettuare il provisioning RCS a garanzia di un onboarding senza problemi dei dispositivi e della codifica end-to-end tra i modelli Android e gli iPhone. La corretta pre-integrazione e i riusciti test che semplificano il flusso di messaggi RCS tra piattaforme mobili consentono agli operatori di accelerare le distribuzioni RCS e di ridurre sia le complessità legate all'integrazione, sia i tempi di commercializzazione.

Fonte: Business Wire

