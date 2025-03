GIGABYTE presenta un portafoglio completo di AI computing al MWC 2025, alla guida della trasformazione industriale da sviluppo a implementazione

TAIPEI: GIGABYTE, una delle principali imprese innovatrici e tecnologiche nel settore IT, presenterà le sue soluzioni di AI computing a trecentosessanta gradi che colmano il divario tra sviluppo e implementazione al MWC 2025, che si svolgerà dal 3 al 6 marzo.

“AI+” e “Enterprise-Reinvented” sono due dei temi per MWC. Mentre le aziende accelerano la loro trasformazione digitale e gli aggiornamenti intelligenti, la transizione di applicazioni AI da sviluppo sperimentale a implementazione commerciale democratizzata è diventata un punto di svolta critico nel settore. Continuando la sua iniziativa "ACCEVOLUTION", GIGABYTE offre prodotti e servizi infrastrutturali completi che vanno da centri di supercomputing su cloud a terminali di edge computing, mirando ad accelerare la prossima evoluzione e potenziare le industrie per scalare le applicazioni AI in modo efficiente.

Fonte: Business Wire

