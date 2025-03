Lenovo presenta una tecnologia IA ibrida più personalizzata, integrata e innovativa al MWC 2025

BARCELLONA, Spagna: Oggi Lenovo ha presentato a MWC 2025 i progressi rivoluzionari nel campo dell'IA ibrida, con dispositivi e soluzioni integrati per sostenere i creatori, i professionisti e le aziende. Le nuove offerte esemplificano la visione di Lenovo di una Smarter AI for All e dimostrano in che modo l'IA end-to-end possa offire un flusso ininterrotto di creazione, connessione e collaborazione. La gamma di tecnologie presentata a MWC, dai nuovi fattori di forma dei dispositivi all'inferenza edge conveniente, è indicatrice della maturità e della versatilità del portafoglio IA di Lenovo, che mette in connessione un'innovazione audace con l'impatto sul mondo reale.

Tra i punti forti di Lenovo a MWC:

PC IA innovativi, con il nuovissimo ThinkPad T14s 2-in-1, il più recente ThinkBook 16p Gen 6 con NPU discreta e lo Yoga Pro 9i Aura Edition (16", Gen 10)

Eccezionali proof of concept, tra cui il PC IA ThinkBook "nome in codice Flip" con display pieghevole verso l'esterno, gli esclusivi accessori Lenovo Magic Bay e il PC Yoga Solar Concept, alimentato a energia solare

Lenovo AI Now, un agente IA personale intelligente che opera sul dispositivo

Smart Connect 2.0, una soluzione software in grado di unificare gli ecosistemi digitali e di sfruttare Lenovo AI Now e moto ai tra i dispositivi

Il server ThinkEdge SE100 per rendere l'inferenza edge e l'intelligence a livello aziendale conveniente per ogni attività

Fonte: Business Wire

