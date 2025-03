Belkin presenta una tecnologia da viaggio al MWC 2025: soluzioni audio over-ear, archiviazione intelligente ed energia responsabile

BARCELLONA, Spagna: Belkin, uno dei maggiori brand di elettronica da consumo da oltre 40 anni, ha presentato oggi una gamma di nuovi prodotti innovativi nei suoi portafogli Mobile Power, Audio e Connectivity. Presentati nell'ambito di ShowStoppers al Mobile World Congress – la fiera tecnologica più influente al mondo per i media incentrata sulla tecnologia mobile – queste ultime novità evidenziano l'impegno di Belkin nella progettazione di eccellenza, sostenibilità e qualità.

Sostenibilità di Belkin

Continua l'impegno di Belkin per raggiungere l'obiettivo di ridurre a zero le emissioni di carbonio nei suoi uffici e nelle sue attività (ambito 1 e 2) entro il 2025 con l'obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio in tutta l'azienda, comprese le emissioni a livello di prodotto (ambito 3), entro il 2030.

Fonte: Business Wire

