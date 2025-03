Il server multimediale di Radisys scelto da Unisys per fornire servizi di messaggeria vocale di nuova generazione

La collaborazione fornirà una tecnologia per la messaggeria vocale scalabile, flessibile e pronta per il futuro.

DALLAS: Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni aperte per la telecomunicazione, ha annunciato oggi che Unisys, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha scelto Engage Media Server di Radisys per migliorare la propria offerta di messaggeria vocale per i gestori di reti mobili di primo livello.

Engage Media Server di Radisys consente a Unisys di modernizzare ulteriormente la propria infrastruttura relativa alle offerte di messaggeria vocale e di allinearsi alla propria strategia cloud e container. Uno dei servizi essenziali per la messaggeria vocale che la piattaforma Radisys fornisce è la Media Resource Function (MRF), responsabile di attività essenziali come il media mix, la transcodifica e il rilevamento del segnale DTMF (dual-tone multi-frequency).

Fonte: Business Wire

