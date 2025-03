Prodapt lancia l'app Data in a Box per gli operatori di fibra su Snowflake

OneFibreData riunisce dati, genera informazioni a una rapidità doppia e prepara il terreno per l'adozione di decisioni intelligenti

BARCELLONA, Spagna e CHENNAI, India: Prodapt, fornitore leader di servizi di consulenza, riprogettazione aziendale e servizi gestiti per il settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, ha annunciato oggi il lancio di OneFibreData, un'applicazione basata su Snowflake che consente ai provider di banda larga in fibra di utilizzare i dati per rendere le operazioni efficienti, semplificare le esperienze dei clienti e preparare il terreno per flussi di lavoro di IA agentica.

La frammentazione dei dati aziendali e le funzioni isolate rendono difficile la creazione di operazioni intelligenti e sincronizzate. OneFibreData risolve il problema integrando e assimilando dati da più fonti - cloud, on-premise e API - per creare ecosistemi di dati controllabili e a rapida scalabilità.

Fonte: Business Wire

