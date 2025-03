Lenovo™ a MWC 2025: evoluzione dell'informatica aziendale basata sull'IA con le ultime versioni di ThinkPad™ , ThinkBook™ e dispositivi dalla visione rivoluzionaria

BARCELLONA, Spagna: A MWC 2025, Lenovo presenta le ultime novità del suo portafoglio aziendale alimentato dall'IA, inclusi i nuovi PC ThinkPad™ e ThinkBook™ dotati di IA, le soluzioni di sicurezza e gestibilità, assieme ai dispositivi precursori proof-of-concept. Progettate per migliorare la produttività, la personalizzazione e la sicurezza, queste innovazioni sfruttano il calcolo guidato dall'IA e i fattori di forma adattabili per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti moderni.

"L'IA sta trasformando radicalmente il modo in cui le aziende operano e noi di Lenovo ci impegniamo a fornire soluzioni più intelligenti, sicure e adattabili che consentano ai professionisti di lavorare in un ambiente di lavoro in rapida evoluzione. Le nostre ultime innovazioni ThinkPad e ThinkBook sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare la produttività, semplificare la gestione IT e fornire esperienze di lavoro ibride più sicure e senza interruzioni", ha dichiarato Eric Yu, Vicepresidente di SMB e Commercial Product Center, Lenovo Intelligent Devices Group.

Fonte: Business Wire

