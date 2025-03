Esri pubblica un nuovo libro sul settore del GIS mobile in rapida evoluzione

Getting to Know Mobile GIS (Conoscere il GIS mobile) offre a professionisti e studenti una guida completa per la realizzazione di soluzioni

REDLANDS, California: Frasi come "la tecnologia mobile innanzitutto" e "l'era post PC" non sono solo termini in voga, ma rappresentano la realtà del mondo di oggi. Nel settore GIS, l'internet mobile e la tecnologia GIS mobile hanno trasformato il modo in cui le informazioni geospaziali vengono acquisite, visualizzate, analizzate e distribuite. Per aiutare gli utenti a entrare a far parte di questo comparto dell'ecosistema geospaziale il leader globale della location intelligence, Esri, ha pubblicato Getting to Know Mobile GIS (Conoscere il GIS mobile). Il libro, a cura del direttore del team di configurazione presso Esri Professional Services, Dr. Pinde Fu, è una guida destinata agli utenti di ogni livello con principi e tutorial dettagliati sulle avanzate tecnologie GIS mobili di oggi.

Fonte: Business Wire

