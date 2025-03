Silver Lake chiuderà l'operazione Endeavor il 24 marzo a 27,50 $

MENLO PARK, California e NEW YORK: Silver Lake annuncia che chiuderà l'acquisizione di Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) il 24 marzo 2025 a 27,50 $ per azione, subordinata esclusivamente alle condizioni di closing che Silver Lake è certa saranno soddisfatte prima di tale data. Quasi un anno fa, Silver Lake ha stipulato un accordo di fusione vincolante a questo prezzo, a seguito di vaste trattative con un comitato speciale di amministratori indipendenti della società, ed è convinta che 27,50 $ fosse e sia un corrispettivo adeguato ed equo per tutti gli azionisti di Endeavor. Il prezzo di 27,50 $ rappresenta un premio del 57% rispetto al prezzo di closing non influenzato delle azioni di Endeavor il 24 ottobre 2023, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio di Silver Lake della sua intenzione di fare una proposta di privatizzazione dell'azienda.

Fonte: Business Wire

