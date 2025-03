Lenovo™ a MWC 2025: espansione dei confini di creatività, produttività e innovazione alimentate dall'IA

BARCELLONA, Spagna: Lenovo presenta la sua ultima serie di PC IA Yoga™ e IdeaPad™, di software innovativi e proof of concept rivoluzionarie, il tutto progettato per migliorare la creatività, la produttività e l'esperienza utente. Lenovo amplia il suo portafoglio IA con ulteriori PC Copilot+ dotati di IA, prestazioni alimentate da GPU NVIDIA e design a risparmio energetico, presentando la propria idea di una Smarter Technology for All.

"Mentre portiamo i limiti dell'innovazione dell'IA ai più elevati livelli raggiunti finora, è importante ricordare che l'accesso all'IA per tutti è un principio fondamentale della filosofia di Lenovo. Analogamente, mentre ci sforziamo di ridefinire i confini del potere nella tecnologia, dobbiamo garantire che continui a essere una forza positiva", ha affermato Jun Ouyang, Vicepresidente senior e direttore generale della divisione Consumer Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo.

Fonte: Business Wire

