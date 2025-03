Xsolla Offerwall aumenta la monetizzazione dei giochi e migliora il coinvolgimento dei giocatori non paganti

Offre opportunità di condivisione dei ricavi ed esperienze per i giocatori per la monetizzazione e la pubblicità

LOS ANGELES: Xsolla, società leader globale nel commercio dei videogiochi, annuncia il lancio di Xsolla Offerwall, una soluzione dinamica finalizzata a potenziare la monetizzazione dei giochi e il coinvolgimento dei giocatori. Una delle più grandi sfide per gli sviluppatori è la monetizzazione dei giocatori che non fanno acquisti all'interno delle app. Xsolla Offerwall consente agli sviluppatori di creare una strategia di monetizzazione bilanciata, consentendo ai giocatori di guadagnare premi virtuali completando missioni o azioni offerte da inserzionisti, promuovendo il coinvolgimento e l'aumento dei ricavi.

Xsolla Offerwall si distingue nel settore per l'offerta a sviluppatori e publisher di condivisione dei ricavi fino al 90%, superando di gran lunga la media tipica del settore del 30–60%. Questo modello generoso assicura agli sviluppatori il massimo dei ricavi, mantenendo nel contempo la flessibilità nelle loro strategie globali di monetizzazione.

Gli sviluppatori possono integrare Xsolla Offerwall senza interruzione nei loro videogiochi esistenti e trarre i seguenti vantaggi:

Aumento del coinvolgimento dei giocatori: Coinvolgere i giocatori con una ricca gamma di task, tra cui Cost Per Install (CPI), Cost Per Engagement (CPE), Cost Per Acquisition (CPA) e Cost Per Click (CPC)

Coinvolgere i giocatori con una ricca gamma di task, tra cui Cost Per Install (CPI), Cost Per Engagement (CPE), Cost Per Acquisition (CPA) e Cost Per Click (CPC) Ambito e portata di monetizzazione più ampi: Offrendo missioni e premi interessanti per una audience globale, gli sviluppatori possono catturare ricavi da mercati non ancora sfruttati e ottenere risultati su scala

Offrendo missioni e premi interessanti per una audience globale, gli sviluppatori possono catturare ricavi da mercati non ancora sfruttati e ottenere risultati su scala Autenticazione più efficiente dell'utente per risultati migliori: L'autenticazione dell'utente su base SMS migliora la qualità del traffico e previene le truffe prima del completamento dell'offerta. Questo assicura transazioni sicure e un'esperienza continua per giocatori e sviluppatori

L'autenticazione dell'utente su base SMS migliora la qualità del traffico e previene le truffe prima del completamento dell'offerta. Questo assicura transazioni sicure e un'esperienza continua per giocatori e sviluppatori Maggiore ritenzione dei giocatori con Xsolla Points: Premiare i giocatori con più di una semplice valuta all'interno del gioco con l'introduzione di Xsolla Points spendibili. Questo ulteriore incentivo mantiene il coinvolgimento dei giocatori, incoraggia la partecipazione di un'offerta superiore e offre valore duraturo attraverso i premi all'interno del gioco

“Grazie a Xsolla Offerwall, gli sviluppatori dei giochi possono attivare nuovi flussi di ricavi, offrendo nel contempo valore ai giocatori attraverso esperienze appaganti e coinvolgenti”, ha dichiarato Chris Hewish, Chief Strategy Officer di Xsolla. “Questa soluzione è un'importante novità che permette agli sviluppatori di ampliare i propri sforzi di monetizzazione e coinvolgere i giocatori in modi diversi”.

Xsolla Offerwall è attualmente disponibile per la monetizzazione e le opportunità di pubblicità negli Stati Uniti, con piani di espansione globale, creando nuovi flussi di ricavi e connessioni più profonde con i giocatori in tutto il mondo. Per saperne di più o iniziare, visitare: xsolla.pro/rws25offerwall

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

