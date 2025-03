Kyocera Document Solutions - Florania e FOREARTH collaborano allo sviluppo di idee pionieristiche di moda sostenibile alla Milano Fashion Week autunno inverno 2025

OSAKA, Giappone: Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Hironori Ando) è lieta di annunciare che Flora Rabitti, stilista e fondatrice del marchio di moda italiano Florania, ha presentato alla sfilata tenutasi il 28 febbraio un progetto di collaborazione utilizzando tessuti stampati con la nostra stampante inkjet per tessuti FOREARTH, in occasione della Milano Fashion Week autunno inverno 2025.

1. Contesto della collaborazione

La collaborazione è nata quando la visione del nostro prodotto, FOREARTH, che desidera ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile e dell'abbigliamento, è entrata in sintonia con l'impegno di Flora Rabitti nel promuovere pratiche ceative sostenibili. Questa è la terza partnership, dopo le collaborazioni di successo durante la Milano Fashion Week primavera estate 2024 e autunno inverno 2024.

2. Stampante inkjet per tessuti "FOREARTH"

Con la nostra stampante inkjet tessile sostenibile, FOREARTH, continuiamo a sviluppare modi per contribuire al mondo della stampa tessile digitale, risolvendo diversi problemi sociali del mondo con la forza della tecnologia e creando un futuro migliore. L'inquinamento idrico generato durante la stampa di tessuti è da tempo un problema per l'industria dell'abbigliamento. FOREARTH utilizza materiali ecologici e una tecnologia di stampa che non utilizza praticamente acqua, riducendone così in modo significativo il consumo rispetto ai metodi di stampa tessile tradizionali. Abbiamo anche stabilito un processo di produzione sostenibile, riducendo gli scarti e migliorando l'efficienza energetica. Questi sforzi contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda.

3. Commento di Flora Rabitti

"In quanto marchio impegnato a ridefinire le regole della moda, siamo orgogliosi di accogliere gli sviluppi tecnologici per fissare nuovi standard nella produzione della moda. Personalmente, credo nella promozione di connessioni internazionali e nella costruzione di comunità. La collaborazione è l'unico modo per raggiungere un'innovazione davvero straordinaria. Inoltre, la tecnologia FOREARTH è una tecnica innovativa e istruttiva che merita di essere condivisa e utilizzata in tutto il mondo, per mettere in evidenza la bellezza della sostenibilità. La sua idea basata sull'assenza di acqua è in sintonia con la nostra visione di una moda responsabile".

