Quectel presenta il suo nuovo Smart Module SC200V al MWC 2025, aprendo nuove possibilità per alte prestazioni e dispositivi smart multimediali avanzati

BARCELLONA, Spagna: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi annuncia il lancio del modulo smart SC200V, alimentato da un processore di Qualcomm Technologies. Progettato per offrire prestazioni eccezionali in tutte le capacità del sistema, funzioni multimediali, connettività di rete e sviluppo di terminali, questo modulo è ideale per applicazioni ad alta velocità ed elevata intensità multimediale, per terminali industriali portatili, per dispositivi automobilistici di bordo, robot e altro, offrendo nuove opportunità per soluzioni intelligenti di prossima generazione.

Lo SC200V offre supporto Android a lungo termine, attualmente eseguito su Android 13, con Android 14 presto disponibile e piani di supporto fino ad Android 18.

Fonte: Business Wire

