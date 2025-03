NEQSOL Holding annuncia la linea di cavi in fibra ottica transcaspica che collegherà l'Europa e l'Asia nella prossima fase del progetto "La via della seta digitale"

AMSTERDAM: NEQSOL Holding, un gruppo globale di aziende con oltre 25 milioni di clienti che operano in 11 paesi, ha annunciato oggi di essersi aggiudicato l'appalto e di aver quindi avviato la prima fase di costruzione della linea di cavi in fibra ottica transcaspica, una componente chiave del suo progetto La via della seta digitale, in collaborazione con Kazakhtelecom, l'operatore nazionale di telecomunicazioni del Kazakistan. Il progetto (il primo al mondo del suo genere) prevede la posa di una rete dorsale in fibra ottica tra Europa e Asia, attraverso l'Azerbaigian e il Mar Caspio, creando un megacorridoio per le telecomunicazioni digitali.

Fonte: Business Wire

