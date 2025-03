Wipro lancia TelcoAI360 al Mobile World Congress 2025

Sviluppata in collaborazione con l'ecosistema di partner per l'IA di Wipro, la piattaforma offre automazione, sicurezza migliorata e IA scalabile per le telecomunicazioni globali

EAST BRUNSWICK, New Jersey e BANGALORE, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nel settore dei servizi tecnologici e della consulenza tecnologica, ha lanciato oggi TelcoAI360 per trasformare le operazioni delle telecomunicazioni sfruttando l'intelligenza artificiale. La piattaforma di servizi gestiti basata sull'intelligenza artificiale consentirà alle società di telecomunicazioni di implementare soluzioni tecnologiche differenziate su larga scala e in tempi rapidi, offrendo al contempo una migliore esperienza ai clienti a una frazione dei costi.

TelcoAI360 integra l'esperienza di dominio di Wipro con strumenti e soluzioni basati sull'intelligenza artificiale, consentendo ai fornitori di servizi di comunicazione di ridurre significativamente i costi operativi attraverso la semplificazione dei processi, l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione efficiente delle risorse.

Fonte: Business Wire

