Powerhive e Telcoin collaborano allo sviluppo della prima piattaforma al mondo per il finanziamento della mobilità alimentata dalla blockchain

Powerhive e Telcoin stanno contribuendo alla democratizzazione del finanziamento della mobilità attraverso la blockchain, il contante digitale regolamentato e pagamenti mobile-first per sostenere i mercati emergenti.

BARCELLONA: Powerhive, un'azienda all'avanguardia nei settori di energia decentralizzata, infrastrutture digitali e mobilità elettrica in Africa, e Telcoin, società leader delle infrastrutture finanziarie basate su blockchain, hanno annunciato di aver sottoscritto una partnership in occasione dell'evento Mobile World Congress 2025. Questa collaborazione introduce un ecosistema finanziario e di mobilità alimentato dalla blockchain, che sfrutta lo smart equity, il contante digitale regolamentato e i pagamenti mobile-first per creare accessibilità, efficienza e scalabilità nei mercati emergenti.

Le startup per la mobilità sostenibile hanno ottenuto finanziamenti per 21,1 miliardi di dollari statunitensi nel 2023, diventando in tal modo il più ampio segmento di startup per la mobilità per investimento.

Fonte: Business Wire

