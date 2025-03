Con Amazon GameLift Streams gli sviluppatori possono trasmettere i giochi in streaming praticamente su qualsiasi dispositivo

Grazie alla nuova funzionalità AWS, gli sviluppatori di videogame possono raggiungere più giocatori in tutto il mondo, aumentare le opportunità di monetizzazione e ottenere maggiori ricavi

SEATTLE: Amazon Web Services (AWS), una società del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha presentato Amazon GameLift Streams, una funzionalità completamente gestita che consente agli sviluppatori di offrire esperienze di gioco ad alta fedeltà e bassa latenza praticamente su qualsiasi dispositivo dotato di browser. Gli sviluppatori di giochi non devono più dedicare tempo e risorse per modificare i loro titoli e adattarli allo streaming né creare una propria infrastruttura apposita, mentre i gamer di tutto il mondo possono iniziare a giocare in pochi secondi anziché aspettare interi minuti per lo streaming oppure ore per il download.

Fonte: Business Wire

