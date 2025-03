Riskified presenta Adaptive Checkout: protezione tramite IA dalle frodi che ottimizza i tassi di conversione dell'e-commerce

La nuova offerta ha come obiettivo l'adattamento intelligente a ogni flusso di checkout per ridurre gli errori legati ai rifiuti e dare impulso ai tassi di conversione dell'e-commerce

NEW YORK: Riskified, azienda leader nel settore dell'intelligence per la prevenzione delle frodi e dei rischi nell'e-commerce, è entusiasta di annunciare il lancio di Adaptive Checkout, una soluzione innovativa progettata per generare tassi di conversione più elevati evitando il rifiuto erroneo di ordini validi e riducendo al contempo le frodi per i commercianti di e-commerce. Questa configurazione avanzata del prodotto Chargeback Guarantee di Riskified migliora i modelli di prevenzione delle frodi esistenti integrando un nuovo potente motore di ottimizzazione delle conversioni, in grado di adattare in modo intelligente il processo di checkout al livello di rischio di ogni transazione, garantendo l'approvazione di un maggior numero di transazioni legittime e riducendo al contempo le frodi.

Fonte: Business Wire

