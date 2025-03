Corpay Cross-Border è stata nominata fornitore ufficiale per i cambi valutari della società polisportiva SK Slavia Praha

Offre così accesso a soluzioni di gestione del rischio valutario e di pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha sottoscritto un accordo con SK Slavia Praha per diventare il suo fornitore ufficiale per i cambi valutari.

Grazie a questa partnership, SK Slavia Praha sarà in grado di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross Border per contribuire a mitigare l'esposizione ai cambi valutari nel corso delle sue attività commerciali quotidiane. Inoltre, la pluripremiata piattaforma di Corpay Cross-Border consentirà la gestione dei pagamenti globali da un unico punto di accesso.

Fonte: Business Wire

